13 человек из разных уголков Мурманской области осваивают профессию пожарного
19-летний Илья Гребнев самый молодой из этой группы новобранцев. Он всегда мечтал помогать людям, поэтому и решил стать спасателем. Молодой человек пришёл в профессию после службы в армии и по окончании обучения отправится работать к себе в родной Кировск.
Илья Гребнев, будущий пожарный: «Поначалу всем сложновато. Нужно привыкнуть к формам, машинам, пожарно-техническому вооружению. Но сколько у нас уже занятия идут, ребята привыкли и я, в том числе. Что-то идёт получше, что-то похуже, но мы тренируемся каждый день».
А вот Андрей Свиридов опытный пожарный. Даже в составе группы его назначили старостой. Он три года служил в Кице, но после закрытия части решил пройти обучение и отправится следить за пожарной безопасностью в Оленегорск.
Андрей Свиридов, будущий пожарный: «Что самое сложное в профессии пожарного? Бездействие, когда не можешь помочь человеку. У меня пока не было такого, слава Богу. Всех спасали».
На протяжении трёх месяцев новобранцы обучаются как теории, так и практике спасательного дела. Например, во время нашего визита им предстояло отработать нормативы по пожарно-строевой подготовке.
Александр Глот, начальник отдела подготовки управления по ГО ЧС и ПБ по Мурманской области: «Умелые и слаженные действия при тушении пожара. В том числе при работе с пожарно-техническим вооружением, техникой, оборудованием и тому подобное».
В этот раз обучение проходят 13 человек из разных уголков Мурманской области.