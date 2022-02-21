13 человек из разных уголков Мурманской области осваивают профессию пожарного

19-летний Илья Гребнев самый молодой из этой группы новобранцев. Он всегда мечтал помогать людям, поэтому и решил стать спасателем. Молодой человек пришёл в профессию после службы в армии и по окончании обучения отправится работать к себе в родной Кировск.

Илья Гребнев, будущий пожарный: «Поначалу всем сложновато. Нужно привыкнуть к формам, машинам, пожарно-техническому вооружению. Но сколько у нас уже занятия идут, ребята привыкли и я, в том числе. Что-то идёт получше, что-то похуже, но мы тренируемся каждый день».

А вот Андрей Свиридов опытный пожарный. Даже в составе группы его назначили старостой. Он три года служил в Кице, но после закрытия части решил пройти обучение и отправится следить за пожарной безопасностью в Оленегорск.

Андрей Свиридов, будущий пожарный: «Что самое сложное в профессии пожарного? Бездействие, когда не можешь помочь человеку. У меня пока не было такого, слава Богу. Всех спасали».

На протяжении трёх месяцев новобранцы обучаются как теории, так и практике спасательного дела. Например, во время нашего визита им предстояло отработать нормативы по пожарно-строевой подготовке.

Александр Глот, начальник отдела подготовки управления по ГО ЧС и ПБ по Мурманской области: «Умелые и слаженные действия при тушении пожара. В том числе при работе с пожарно-техническим вооружением, техникой, оборудованием и тому подобное».

В этот раз обучение проходят 13 человек из разных уголков Мурманской области.