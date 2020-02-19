«На Севере – Масленица!» - улицу Самойловой освободят от транспортаВручил любимой кольцо на сцене – в Мурманске состоялся «Big Love Event»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.20 19:30

13-е место прилипло к хоккеистам «Мурмана»

Один город - одна команда. Хоккеисты ХК «Мурман»  вчера встретились на льду с соперниками из города Кирова. Матч для обеих команд оказался непростым.

Этот Чемпионат России по хоккею с мячом для мурманской команды оказался достаточно сложным. До конца спортивного сезона - три игры, а «Мурман» в турнирной таблице пока остаётся на предпоследнем месте. На лёд во время игры с кировской «Родиной» наши хоккеисты выходили с желанием хоть чуть-чуть исправить положение.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Сегодня прекрасная погода. Как говорят у нас, - хоккейная. На игру идём с хорошим настроем, чтобы  всё сделать для победы».

С «Родиной» мурманские игроки в бенди встречаются второй раз. Первый матч прошёл на домашнем стадионе соперника - в Кирове и закончился для нашей команды поражением. В этот раз уже кировские хоккеисты приехали в гости на обновлённый силами Мурманского морского торгового порта стадион «Строитель». А дома, как известно, и стены помогают.

Игорь Морарь, член попечительского совета ХК «Мурман»: «Обязательно победим. Мы всегда верим в свою команду и делаем всё, чтобы она победила. Мы  - болельщики - 12-й игрок на поле. Поэтому победим. Обязательно!».

Начало матча действительно для «Мурмана» оказалось успешным. Наши хоккеисты сразу же ринулись в бой и уже на первых минутах закатили в ворота соперника мяч. Трибуна болельщиков от такой игры взорвалась аплодисментами, показав, что в свою команду мурманчане верят. На самом верху сектора болельщиков не замолкают барабаны. Боевой дух команды громкими звуками поднимает Владимир Васькин. Мужчина давно болеет за хоккей в городе. Раньше ходил на игры команды АМНГР, теперь внимательно следит за «Мурманом».

Владимир Васькин, болельщик: «Мой барабан  спину немного тянет, но я хожу всегда с ним, чтобы поддержать команду».

На десятой минуте игры под крики болельщиков «Мурман» забил ещё один мяч. Такое стремление к победе практически убедило всех, что из этой схватки на домашнем стадионе мурманские хоккеисты выйдут победителями.

Владимир Хруцкий, болельщик: «Этот сезон, как обычно, есть специфика второго сезона. Немножко пробуксовываем по отношению с предыдущим. Но, видите, какая атмосфера? Здесь плохо играть нельзя. Ребята делают всё возможное, а мы максимально стараемся их поддержать. Победа будет за нами!».

До таймаута, несмотря на старания игроков хоккеистов «Мурмана», новых мячей в воротах «Родины» так и не оказалось. А уже во втором периоде кировские хоккеисты собрались с силами и сравняли счёт. Финальный свисток так и застал команды на счёте 2:2. Матч прошёл вничью.

ХК «Мурман» продолжает оставаться  на 13-й строчке турнирной таблицы. Тем не менее, шансы ещё есть. До завершения чемпионата остались две игры. Следующая состоится уже в эту пятниц, 21 февраля, в 18.30. «Мурман» встретится с командой «Старт» из Нижнего Новгорода на стадионе «Строитель».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Дмитрий /Череповец/
19.02.20 18:25
Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Д.О. Вернер
18.02.20 10:15
"...законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике..." - это МОГЛА БЫТЬ финансовая основа возвращения ПОЛЯРОК!
Комментарий к новости:Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире01:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Установлен новый прожиточный минимум, жить стало легче-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар потерял 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 567 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика