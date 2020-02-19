13-е место прилипло к хоккеистам «Мурмана»

Один город - одна команда. Хоккеисты ХК «Мурман» вчера встретились на льду с соперниками из города Кирова. Матч для обеих команд оказался непростым.

Этот Чемпионат России по хоккею с мячом для мурманской команды оказался достаточно сложным. До конца спортивного сезона - три игры, а «Мурман» в турнирной таблице пока остаётся на предпоследнем месте. На лёд во время игры с кировской «Родиной» наши хоккеисты выходили с желанием хоть чуть-чуть исправить положение.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Сегодня прекрасная погода. Как говорят у нас, - хоккейная. На игру идём с хорошим настроем, чтобы всё сделать для победы».

С «Родиной» мурманские игроки в бенди встречаются второй раз. Первый матч прошёл на домашнем стадионе соперника - в Кирове и закончился для нашей команды поражением. В этот раз уже кировские хоккеисты приехали в гости на обновлённый силами Мурманского морского торгового порта стадион «Строитель». А дома, как известно, и стены помогают.

Игорь Морарь, член попечительского совета ХК «Мурман»: «Обязательно победим. Мы всегда верим в свою команду и делаем всё, чтобы она победила. Мы - болельщики - 12-й игрок на поле. Поэтому победим. Обязательно!».

Начало матча действительно для «Мурмана» оказалось успешным. Наши хоккеисты сразу же ринулись в бой и уже на первых минутах закатили в ворота соперника мяч. Трибуна болельщиков от такой игры взорвалась аплодисментами, показав, что в свою команду мурманчане верят. На самом верху сектора болельщиков не замолкают барабаны. Боевой дух команды громкими звуками поднимает Владимир Васькин. Мужчина давно болеет за хоккей в городе. Раньше ходил на игры команды АМНГР, теперь внимательно следит за «Мурманом».

Владимир Васькин, болельщик: «Мой барабан спину немного тянет, но я хожу всегда с ним, чтобы поддержать команду».

На десятой минуте игры под крики болельщиков «Мурман» забил ещё один мяч. Такое стремление к победе практически убедило всех, что из этой схватки на домашнем стадионе мурманские хоккеисты выйдут победителями.

Владимир Хруцкий, болельщик: «Этот сезон, как обычно, есть специфика второго сезона. Немножко пробуксовываем по отношению с предыдущим. Но, видите, какая атмосфера? Здесь плохо играть нельзя. Ребята делают всё возможное, а мы максимально стараемся их поддержать. Победа будет за нами!».

До таймаута, несмотря на старания игроков хоккеистов «Мурмана», новых мячей в воротах «Родины» так и не оказалось. А уже во втором периоде кировские хоккеисты собрались с силами и сравняли счёт. Финальный свисток так и застал команды на счёте 2:2. Матч прошёл вничью.

ХК «Мурман» продолжает оставаться на 13-й строчке турнирной таблицы. Тем не менее, шансы ещё есть. До завершения чемпионата остались две игры. Следующая состоится уже в эту пятниц, 21 февраля, в 18.30. «Мурман» встретится с командой «Старт» из Нижнего Новгорода на стадионе «Строитель».