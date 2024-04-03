13 и 14 апреля в Мурманском областном художественном музее состоится фестиваль «НаМОДнение», которому в этом году исполняется 24 года

Организаторы события – Мурманский областной художественный музей и Министерство культуры региона традиционно объединяют талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, яркие творческие коллективы и дизайнерские группы.

За 24-летнюю историю в фестивале приняли участие более 500 дизайнеров и модельеров. У события есть фирменный стиль, сплоченная команда организаторов и жюри. В этом году в нём примут участие коллективы из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Организаторы предложили участникам новую конкурсную номинацию «НаСевереШить». Она создана для поддержки дизайнеров старше 35 лет.

Победители фестиваля будут отмечены дипломами, ценными подарками, творческими стажировками у ведущих специалистов. Обладатель гран-при представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт».

Программа будет длиться два дня. 13 апреля в 17.00 – состоятся публичные конкурсные показы, а 14 апреля в 16.00 – Гала-концерт: показ лучших коллекций, объявление дипломантов и абсолютного победителя фестиваля.

Площадкой события станет главное здание Мурманского областного художественного музея.