13 и 14 апреля в Мурманском областном художественном музее состоится фестиваль «НаМОДнение», которому в этом году исполняется 24 года
За 24-летнюю историю в фестивале приняли участие более 500 дизайнеров и модельеров. У события есть фирменный стиль, сплоченная команда организаторов и жюри. В этом году в нём примут участие коллективы из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.
Организаторы предложили участникам новую конкурсную номинацию «НаСевереШить». Она создана для поддержки дизайнеров старше 35 лет.
Победители фестиваля будут отмечены дипломами, ценными подарками, творческими стажировками у ведущих специалистов. Обладатель гран-при представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт».
Программа будет длиться два дня. 13 апреля в 17.00 – состоятся публичные конкурсные показы, а 14 апреля в 16.00 – Гала-концерт: показ лучших коллекций, объявление дипломантов и абсолютного победителя фестиваля.
Площадкой события станет главное здание Мурманского областного художественного музея.