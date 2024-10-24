13 лет: Апатитский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на убийство губернатора Мурманской области

Жителя Апатитов Александра Быданова признали виновным.

Суд установил, что вечером 4 апреля этого года возле здания Апатитского городского Дворца культуры Быданов, будучи несогласным с проводимой губернатором региона в рамках его полномочий работой, нанёс Андрею Чибису удар ножом в живот, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя и вердикта коллегии присяжных приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.