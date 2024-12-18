13 лет назад - 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в Охотском море перевернулась и затонула буровая платформа «Кольская»

Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.

Судовладелец «Кольской» компания «Арктикморнефтегазразведка» после окончания работ в районе Мурманска передала платформу на Сахалинское месторождение. Во время буксировки она попала в шторм. 18 декабря, вопреки запрету руководства, капитан подал сигнал SOS, но он оказался сильно запоздавшим.

Через три часа «Кольская» опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров. Катастрофа произошла в центральной части моря.

В первые часы после происшествия силами экипажей буксира «Нефтегаз 55» и ледокола «Магадан» были спасены и подняты на борт 14 из 67 человек.

В начале мая 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта официально сообщила, что завершила расследование аварии. Причиной стали: во-первых, принятие судовладельцем решения на буксировку в период действующего сезонного запрета; во-вторых, нарушение требований документов, определяющих порядок и объём подготовки «Кольской» к разовому перегону в зимнее время; в-третьих, неудовлетворительное обеспечение безопасности.

Также к трагедии привело и запоздалое решение со стороны должностных лиц АМНГР по прекращению буксировки, спасению находящихся на «Кольской» людей.