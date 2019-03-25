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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.19 19:30

13-летняя девочка сбежала из дома или её убили? Этот вопрос остаётся актуальным и для близких, и для полицейских, и для «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Юные мурманчане хотят благоустроить родной город. В рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» они предлагают создать велотрассу и площадку с уличными тренажёрами. Построить автодром с площадкой для изучения правил дорожного движения и даже небольшой ботанический сад. Творческий идей очень много, ими ребята поделились с властями города. Что из этого вышло? Об этом читатели узнают из свежей «Вечёрки».

«Вечёрка» публикует фото уникального мурманского снежного пирожного. На дороге, которую очищали от снега сотрудники учреждения «Управление дорожного хозяйства», был припаркован автомобиль «Дэу Матиз». Машина мешала уборке, однако механизатор аккуратно обошёл малолитражку и почистил дорогу с ювелирной точностью. Мурманчане по достоинству оценили работу тракториста и назвали произведение снегоуборочного искусства «Пирожное с Матизом».

«Вечёрка» напоминает, что ещё в начале зимы, чтобы наладить понимание между дорожниками и водителями, главная городская газета запустила проект «Парковка с уважением». Автолюбителям раздали несколько тысяч парковочных карточек-визиток. Где можно взять такие бесплатные парковочные карточки, читайте сегодня в главной газете Мурманска.

Пропала 13-летняя фигурантка дела об избиении школьницы на южных кварталах Мурманска. Поиски исчезнувшей девочки, замешанной в громком уголовном деле об избиении пятиклассницы, пока продолжаются. Девочка сбежала из дома или её убили? Этот вопрос остаётся актуальным и для близких, и для полицейских, разыскивающих ребёнка.

Столичный режиссёр снимет короткометражки про любовь с участием мурманчан. Съёмки начнутся на этой неделе в Териберке. Мурманчане активно откликнулись на призыв киногруппы о помощи. Некоторые предлагали свои кандидатуры для съёмок, а другие просто желали успехов киношникам. Подробнее о том, кого из мурманчан пригласят для съёмок в кинолентах, когда короткометражки выйдут в свет, и почему режиссерский выбор остановился на Мурманской области, читайте в свежем выпуске «Вечёрки».

 

Комментарии

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Последние комментарии

Антонина
25.03.19 22:04
Энергичный дядечка, куда нас с ним занесёт? Что-то он исподлобья всё на подчинённых посматривает - даёт установку, как зомбирует!
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Сергей
25.03.19 21:03
Судя по его биографии нигде он особо и не пригодился скакал после института то туда, то сюда, вероятно спешили избавить от него. И с доходами странная история, у жены очень много , а он как-то что-то
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Колян
25.03.19 10:49
какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
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