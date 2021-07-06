День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.07.21 19:30
Трагедией обернулся отдых на водоёме. В реке Малая Лавна утонула девочка. 13-летняя школьницу на глубине
4 метров обнаружили спасатели.
13-летняя девочка утонула в реке Малая Лавна
Трагедией обернулся отдых на водоёме. В реке Малая Лавна утонула девочка. 13-летняя школьницу на глубине
Группа подростков из пяти человек решила освежиться в реке Лавна в районе 10-го дома в Междуречье. Девочка 2009 года рождения отплыла от берега на расстояние трёх метров, и начала тонуть. Товарищи пытались помочь пострадавшей, но им это сделать не удалось. Прибывшим спасателям оставалось только вытащить бездыханное тело со дна водоёма.
Следователь следственного отдела по Кольскому району признаков насильственной смерти не обнаружил. В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств происшествия.
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