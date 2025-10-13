13 октября - нехорошее начало недели: ДТП и пробка на перекрёстке улиц Шмидта и Книповича

В 11 утра водитель автомобиля «Вольво» въехал в другую иномарку «Черри», а она уже по инерции врезалась в «Фольксваген». Кроме того, водитель «Вольво» столкнулся ещё с тремя другими машинами.

Некоторые водители и мурманчане сегодня в первой половине дня не смогли вовремя сделать свои дела. Причиной тому стало серьёзное ДТП на перекрестке улиц Шмидта и Книповича. Во время разбирательства на важном транспортном участке города образовалась пробка.

Евгений Барабаш, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску: «В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются».