13 октября в России отмечают День гидрографа. Есть такая служба и на Северном флоте

Помимо непосредственного участия в научно исследовательской деятельности гидрографы активно занимаются популяризацией своей работы, привлекают молодёжь к изучению Арктики, ведут поисковую деятельность.

Недавно во время экспедиции с Русским географическим обществом военные подтвердили координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман», затонувшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад.

Также гидрографы обнаружили корвет «Блюбелл», эсминец «Матабеле», сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно - предположительно РТ-67, которое затонуло вместе с «Пассатом».

В августе и сентябре на акваториях Баренцева и Карского морей у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны были, было обнаружено несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине ХХ века.

За последние годы гидрографами Северного флота было сделано более 30 географических открытий, связанных с таянием ледников.