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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.24 19:30

13 педагогов дополнительного образования принимают участие в городском конкурсе «Сердце отдаю детям»

Они учат юных северян искусству, открывают в них творческий и спортивный потенциал, а самое главное, помогают в выборе жизненного направления. Сейчас лучшие воспитатели принимают участие в конкурсах профмастерства.

В этом году 13 педагогов дополнительного образования и тренеры-преподаватели решили принять участие в городском конкурсе «Сердце отдаю детям». Впереди у них различные мастер-классы, презентация опыта работы, профессиональный диалог и другие этапы.

Ольга Верчик, заместитель директор Первомайского Дома творчества, председатель жюри в номинации «Профессиональный дебют»: «И не зависит от того, дебютант - конкурсант или педагог с опытом, главное, чтобы они смогли показать членам жюри ту искру, которая в них горит, и которую он подарит детям. Своё сердце горящее, которое он отдаст детям. Именно это мы и будем оценивать в первую очередь».

Отметим, что в Мурманске дополнительное образование получают более 19 тысяч детей. К каждому нужно найти подход, уделить внимание и, главное, делать это терпеливо. Педагоги стремятся использовать на уроках современные подходы, чтобы дети возвращались на их занятия заинтересованными.

Виктория Голышева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества им. Бредова: «Очень необычно. Каждый конкурс не походит на предыдущий. Мы очень много рисуем, лепим, занимаемся творческой деятельностью».

А вот профессиональный конкурс «Воспитать человека» ориентирован на классных руководителей, учителей и советников руководителей общеобразовательных учреждений Мурманска. Они будут представлять свой опыт работы с классами и родителями учеников.

Андрей Савенков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Любой конкурс состоит из нескольких этапов. Это и открытые мероприятия, и дискуссии, представление своего опыта. И, конечно, это возможность подсмотреть у коллег что-то интересное. Потому что на такие конкурсы выносятся самые интересные моменты из деятельности педагогов, самые изюминки, которые можно взять на вооружение».

В первую очередь участие педагогов в городских конкурсах «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» - это профессиональный рост. Конечно, каждый преподаватель волнуется во время выполнения заданий, но справиться с этим чувством им помогают наставники.

Итоги конкурсов будут объявлены 5 марта.

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