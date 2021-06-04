13 силачей - 5 июня в Териберке впервые пройдёт самое мощное событие года

Сильнейшие люди планеты приедут на край Земли, чтобы побороться за Кубок мира по силовому экстриму. Зрелищное мероприятие обещает собрать толпы зрителей, которые увидят шоу на грани человеческих возможностей.

За право обладать Кубком мира по силовому экстриму будут бороться 13 атлетов из США, Польши, Чехии, Казахстана, Узбекистана, Швеции и России. Помимо состязаний, на турнире планируется установить новые рекорды.

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России: «Действительно планируется серия рекордов, которые будут установлены в Териберке. То, что это событие проходит за Полярным кругом, уже является рекордом. Представитель Книги рекордов России уже выехал и завтра будет здесь. И уже этот рекорд самый первый - не силовой, но знаковый будет зарегистрирован».

В Териберке спортсменов ожидает 5 испытаний. Подъём Оси Аполлона на максимальный вес, тяга Оси Аполлона, Прогулка фермера, перекидывание камней Атласа и приседания с автомобилем. Это очень зрелищные упражнения, на грани человеческих возможностей.

Михаил Кокляев, глава попечительского совета силового экстрима России: «Мы двигаем этот вид спорта. И сейчас он здесь. На данный момент пресс-коференция в городе русских моряков. Мы все это прекрасно знаем и нашим международным партнёрам мы объяснили, что это город-герой. Для нас выпала честь сегодня здесь побывать».

Много лет Федерация силового экстрима России сотрудничает с американскими стронгменами.

Дион Мастерс, президент всемирной Федерации «American Strongman Corporation»: «Очень красивая у вас страна, очень красивый город. Несмотря на долгую поездку сюда, я очень рада видеть всех вас. И уверена, что этот турнир пройдёт успешно».

Каждый участник – титулованный спортсмен. Здесь мастера спорта по тяжёлой атлетике, чемпионы международных соревнований. Для участия в Кубке мира им пришлось изрядно потрудиться – привести себя в необходимую физическую форму, скинуть или наоборот добрать вес, уложившись в категорию до 105 кг .

Побороться за Кубок к нам на север приехал и суперсилач из Чехии, действующий чемпион Арнольд Классик Йири Ткадлчик. Настрой у спортсмена боевой.

Йири Ткадлчик, трёхкратный победитель «Arnold Classic» (Чехия), участник Кубка мира по силовому эсктриму: «Наконец-то, спустя год, снова есть возможность соревноваться. Здесь собрались очень сильные спортсмены из России и других стран. Настоящие силачи. Битва будет интересная».

Общий призовой фонд составляет более 1 миллиона рублей. Так что у спортсменов есть серьёзный повод постараться. Кроме того, в рамках Кубка организованы выступления в категории «фитнес-бикини».