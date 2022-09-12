13 тысяч человек посетили большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен», на борту которого военные устроили временный музей

Во время акции «Сила в Правде» перед посетителями выступали музыканты военного оркестра и артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота. Они исполнили как популярные патриотические музыкальные произведения, так и народные песни, и другие музыкальные композиции, рассказывающие о службе на Северном флоте, о стране и её героях.

Цель проекта «Сила в Правде» Министерства обороны – поддержка военнослужащих, выполняющих свой долг в ходе специальной военной. Акция стартовала в главной базе Северного флота - Североморске в День Государственного флага России. Затем «Иван Грен» посетил Кандалакшу и Архангельск. Там на его борту побывали около 15 тысяч человек. После этого корабль прибыл в Мурманск.

Через несколько дней он продолжит свой поход по посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.