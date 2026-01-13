13 января отмечается День российской печати – профессиональный праздник работников средств массовой информации

В этот знаменательный день губернатор Мурманской области встретился с медиасообществом, чтобы поздравить тех, кто ежедневно предоставляет гражданам достоверную и актуальную информацию.

Средства массовой информации именуют четвертой властью не просто так, ведь изо дня в день журналисты работают не только с событиями и фактами, но и оказывают значительное влияние на эмоции людей.

Объективный подход к своему делу – основа для профессионального роста.

За ответственность и многолетний добросовестный труд губернатор Мурманской области поблагодарил и наградил заслуженных представителей СМИ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу поблагодарить вас за правильный подход, справедливый. Прошу понимать эту ответственность».

После торжественной части представители информационного сообщества региона смогли задать губернатору вопросы и совместно обсудить волнующие темы.