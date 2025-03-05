130 единиц техники работает сегодня на улицах областного центра

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Юрий Сердечкин.

Уборка и вывоз снега, удаление наледи и уплотнений снега, устранение колейности, противогололедная обработка на дорогах общего пользования, в том числе на тротуарах, внутриквартальных проездах, разворотных кольцах общественного транспорта ведётся круглосуточно.

За предыдущие сутки с городских и придомовых территорий вывезено более 4 тысяч кубометров снега.