130 карт: в Мурманске презентовали настольную игру «Расскажи историю»

Грант на создание этого проекта его автор - Юлия Приказчикова получила от Министерства культуры Мурманской области. Площадкой для первых баталий новинки стала юношеская библиотека.

Впрочем, соревновательный элемент в новой настолке, если и есть, то он занимает далеко не первое место.

По словам автора, карты - это шпаргалки, позволяющие рассказывать истории о персонажах, этносах, которые жили и живут в Кольском крае, об объектах Кольского полуострова, вписанных жителями в контекст локальной истории. Карты помогут рассказать об особенностях языка, религии, ведения хозяйства, о том, как связано появление объектов с персонажами, о том, какие были взаимоотношения, например, с внешними врагами.

С помощью колоды карточек участники могут сочинять и рассказывать любые истории: о своей организации и коллегах, об учебном заведении, одноклассниках / одногруппниках и многом другом.

Как это работает, спросите вы?

Нужно садиться и играть, такой принцип у многих аналогичных проектов - пока не попробуешь, до конца не поймешь.

Юлия Приказчикова, автор настольной игры «Расскажи историю»: «Можно просто собраться компанией, а в игре всего 130 карт».