13:1, или ХК «Мурман» находится на 12-м месте турнирной таблицы

Хоккеисты команды «Мурман» провели очередную игру в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. На матче в Хабаровске они сошлись с местным клубом «СКА-Нефтяник».

Заполярные хоккеисты смогли держать оборону своих ворот лишь первые 10 минут матча. Мурманчане в течение игры опасно контрактовали, но у них так и не получилось победить дальневосточных спортсменов.

ХК «Мурман» забил в ворота соперников один мяч в начале второго тайма. А вот хабаровчане 13 раз успешно атаковали ворота наших хоккеистов.

Финальный счёт игры 13:1 в пользу «СКА-Нефтяник».

Выездное турне заполярной команды подошло к завершению. В пяти матчах они одержали одну победу. Сейчас ХК «Мурман» находится на 12-м месте турнирной таблицы.

Следующая игра состоится уже на домашнем поле 27 ноября с ульяновской «Волгой». Она начнётся в 13 часов на стадионе «Строитель».