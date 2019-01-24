13:2 - «Альбатрос» одолел «Торос»

Один из отборочных хоккейных матчей Ночной лиги Северного флота состоялся в Полярном. На «Альбатрос-арене» в поединке столкнулись команды «Торос» и «Альбатрос».

Хоккейные команды «Торос» и «Альбатрос» - представители Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Регалий у последних немало: «Альбатрос» - дважды подряд становился обладателем Кубка командующего Северным флотом. Вот и сегодня они играли напористо и с огоньком. Всё, о чем сожалеют чемпионы, так это то, что матч для соперников закончился не «в сухую».

- У нашей команды один настрой – всегда победа, - говорит Вячеслав Запевалов, капитан хоккейной команды «Альбатрос». - Выходили на игру с настроем победить. Счёт на табло 13:2! Я думаю, что всё у нас получилось. Конечно, не хотелось пропустить шайбы в наши ворота, хотели на ноль сыграть, к сожалению, не получилось.

Игра проходила на «Альбатрос-арене» в Полярном. Главное в таком жёстком спорте – поддержка близких, особенно жён и детей. Здесь даже говорят, что болельщиком становишься поневоле, когда на лёд выходит супруг. Впрочем, азартное сражение затягивает так, что уговаривать любимых приходить на игры становится не нужным.

- Это полезно, особенно в хорошую погоду! – считает Дарья Киршина, болельщица. – Можно подышать свежим воздухом. И мне приятно, и мужу приятно, получаем от этого удовольствие.

Основная цель команды «Альбатрос» – выиграть отборочный турнир Ночной хоккейной лиги. К слову, пока спортсмены уверенно лидируют.

А бороться за победу помогает стимул - победители чемпионата отправятся на игры в Сочи.