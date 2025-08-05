День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.25 19:30
1340 посылок за полгода по почте отправили жители Мурманской области в зону проведения спецоперации
Чаще всего семьи отправляют необходимые вещи и постельные принадлежности. Из продуктов питания — сухофрукты, орехи, чай, конфеты. Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и послания с добрыми пожеланиями.
Бесплатные посылки на передовую можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть не более 10 кг.
Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.
При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Её можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.
Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты России» в Москве. Там она передаётся представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
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Последние комментарии
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
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Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
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