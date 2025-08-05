1340 посылок за полгода по почте отправили жители Мурманской области в зону проведения спецоперации

Чаще всего семьи отправляют необходимые вещи и постельные принадлежности. Из продуктов питания — сухофрукты, орехи, чай, конфеты. Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и послания с добрыми пожеланиями.

Бесплатные посылки на передовую можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть не более 10 кг.

Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Её можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты России» в Москве. Там она передаётся представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.