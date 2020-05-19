135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г.Мурманска.

Однако, о подобных делах в других районах города не говорится. Всего с 20 апреля по 15 мая в Ленинский суд поступило 762 материала об административных правонарушениях. Виновным гражданам грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 300 тысяч.