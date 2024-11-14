1:4 - «Север» в Сочи столкнулся с «Локомотивом»

В матче за 9-10-е места северяне в турнире в Сочи встретились с «Локомотивом» из города Лиски Воронежской области.

Наша команда открыла счёт встречи, но соперник быстро отыгрался и вырвался вперед. В итоге мачт закончился со счётом 1:4 в пользу «Локомотива».

Стоит отметить, что наши футболисты играли в усечённом составе. Некоторые из спортсменов во время сезона получили травмы.

Напомним, до турнира в Сочи, еще в сентябре этого года, «Север» стал чемпионом Северо-Западного федерального округа.