14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас

В это время многие люди часто готовят различные блюда с добавлением мёда.

Липа, акация, шалфей, пустырник, гречиха, подсолнечник - из пыльцы цветов этих и многих других растений пчёлы делают мёд. Лайфхаками, как отличить этот натуральный продукт от разведенного подкрашенного сахара, поделились продавцы на ярмарке мёда в Мурманске.

- Отличить натуральный мёд от ненатурального, насколько я знаю, у каждого свои способы. Предлагаю, берёте блюдечко, обычное блюдечко, наливаете туда холодную воду, капаете каплю мёда. Берёте это блюдечко в руки и гоняете эту воду по этой капле мёда. На этой капле мёда должна появиться форма сот.

- Прежде всего, нужно обратить внимание на плотность мёда: он должен идти непрерывно, не отрываться. Ну, и по вкусовым качествам тоже надо смотреть, определять.

Спрос на мёд повышается ближе к Медовому Спасу, ведь в этот день люди готовят различные блюда с его добавлением.

Мурманчане поделились с журналистами «Арктик-ТВ», как они употребляют мёд в пищу и как правильно его интегрировать в блюда.

- Акациевый очень вкусный, липа тоже, гречка, аромат гречки такой.

– Вы с ним что-то готовите или просто чай пьёте?

– Нет. Его надо только в холодном виде. В горячем виде он противопоказан. Он теряет свои свойства, теряет запах, ароматы и витамины.

– А как вы его употребляете?

– Чуть-чуть в прикуску с чаем, с кофе.

- Вы как-то готовите с мёдом или как его употребляете?

– Ну, во-первых, он помогает от простуды, пью чай с мёдом и в пироги, даже в торты входит. Мои родные очень любят.

- Я попробовала несколько сортов и сейчас расскажу, какой мед полезный, а какой просто вкусный.

- Сейчас мы попробуем мед с шишками, узнаем, насколько он вкусный. По вкусу не очень обычный мёд. Есть ощущение елового привкуса и даже, может быть, немножечко свежести придаёт.

В моих руках сейчас мёд-суфле. Как говорят продавцы, это просто для сладости. Его можно намазать на хлеб и есть вприкуску с чаем, если не нужны никакие полезные свойства. Сейчас мы попробуем насколько этот мёд вкусный. Действительно, на вкус - мёд с орехами, собственно, тут и есть орехи. А по консистенции, как обычное масло.

Последний месяц лета изобилует православными праздниками. На него приходится сразу три Спаса. Медовый отмечают 14-го, Яблочный 19-го, а Ореховый 29 августа.

