14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас
Липа, акация, шалфей, пустырник, гречиха, подсолнечник - из пыльцы цветов этих и многих других растений пчёлы делают мёд. Лайфхаками, как отличить этот натуральный продукт от разведенного подкрашенного сахара, поделились продавцы на ярмарке мёда в Мурманске.
- Отличить натуральный мёд от ненатурального, насколько я знаю, у каждого свои способы. Предлагаю, берёте блюдечко, обычное блюдечко, наливаете туда холодную воду, капаете каплю мёда. Берёте это блюдечко в руки и гоняете эту воду по этой капле мёда. На этой капле мёда должна появиться форма сот.
- Прежде всего, нужно обратить внимание на плотность мёда: он должен идти непрерывно, не отрываться. Ну, и по вкусовым качествам тоже надо смотреть, определять.
Спрос на мёд повышается ближе к Медовому Спасу, ведь в этот день люди готовят различные блюда с его добавлением.
Мурманчане поделились с журналистами «Арктик-ТВ», как они употребляют мёд в пищу и как правильно его интегрировать в блюда.
- Акациевый очень вкусный, липа тоже, гречка, аромат гречки такой.
– Вы с ним что-то готовите или просто чай пьёте?
– Нет. Его надо только в холодном виде. В горячем виде он противопоказан. Он теряет свои свойства, теряет запах, ароматы и витамины.
– А как вы его употребляете?
– Чуть-чуть в прикуску с чаем, с кофе.
- Вы как-то готовите с мёдом или как его употребляете?
– Ну, во-первых, он помогает от простуды, пью чай с мёдом и в пироги, даже в торты входит. Мои родные очень любят.
- Я попробовала несколько сортов и сейчас расскажу, какой мед полезный, а какой просто вкусный.
- Сейчас мы попробуем мед с шишками, узнаем, насколько он вкусный. По вкусу не очень обычный мёд. Есть ощущение елового привкуса и даже, может быть, немножечко свежести придаёт.
В моих руках сейчас мёд-суфле. Как говорят продавцы, это просто для сладости. Его можно намазать на хлеб и есть вприкуску с чаем, если не нужны никакие полезные свойства. Сейчас мы попробуем насколько этот мёд вкусный. Действительно, на вкус - мёд с орехами, собственно, тут и есть орехи. А по консистенции, как обычное масло.
Последний месяц лета изобилует православными праздниками. На него приходится сразу три Спаса. Медовый отмечают 14-го, Яблочный 19-го, а Ореховый 29 августа.