День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.21 19:30
14 лет - в Мурманске осудили жителя города, готовившего теракт у здания администрации
Мужчина, по версии силовых ведомств, считал себя сторонником запрещенной в России экстремистской организации.
Уголовное дело против подозреваемого было возбуждено ещё в декабре 2019 года. Сотрудники ФСБ задержали северянина как раз в тот момент, когда он пытался забрать самодельное взрывное устройство большой мощности из тайника.
Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Суд приговорил местного жителя к лишению свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Отбывание части наказания в виде лишения свободы назначено в тюрьме сроком на 3 года, оставшаяся часть в исправительной колонии строгого режима».
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