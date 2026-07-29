14 лет ухаживает за палисадником в Росляково Валентина Шмарук, заботливая жительница этого района

Она из года в год создаёт красоту в родном дворе. Она отлично знает, как подготавливать почву для своего цветущего сада.

Много лет назад на этом месте были разбросаны колёса, мусор и грязь. Местная жительница Валентина Федоровна, глядя на этот беспорядок, не смогла совладать с чувствами и решила всё изменить. Она выгребла хлам, засыпала ямы, привезла плодотворную землю. Северянка посадила на этом неприглядном месте цветы, кустарники и деревья.

Год назад Валентина ждала первые ростки смородины. А сейчас довольствуется тремя кустами урожая. Также здесь растут ромашки, календула, маргаритки, тюльпаны, шиповник и липы.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «Я ещё и малину посадила, пересадила под домом у соседей. Получается, что три куста малины, четыре куста смородины. Смородина у меня за домом росла, она там не прижилась, так как мало солнца. И земля плохая. Я её пересадила, она сразу ожила и большой куст стал».

Соседи благодарят Валентину Фёдоровну за красоту. К ней часто приходят дети, чтобы любоваться цветами, прохожие всегда останавливаются и фотографируются. Помимо слов благодарности местные жители дарят ей саженцы и цветы.

Недавно пенсионерка украсила палисадник необычными камнями и корягами из леса. Некоторые элементы теперь напоминают сказочных персонажей.

Помощь в облагораживании палисадника активно оказывают и соседи.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «Девочка на пятом этаже у нас года три уже живёт, поселилась недавно. Соседка помогает из 19-й квартиры. Я ей два куста сирени посадила. Мы дружим, меняемся, я им помогаю, они мне».

Но цветы не единственное увлечение Валентины. Творческая натура не даёт ей сидеть без дела. Уже более 30 лет северянка вышивает крестиком и гладью. Создаёт картины с бабочками и цветами. На одной из выставок Мурманска было представлено 95 её работ. Следующую коллекцию Валентна Федоровна планирует посвятить птицам.