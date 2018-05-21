14-летняя мурманчанка вошла в сборную России по лёгкой атлетике среди глухих спортсменов

В июне мурманская школьница в числе сильнейших спортсменов отправится в Болгарию на чемпионат Европы.

Сборная Мурманской области вернулась с Первенства России по лёгкой атлетике среди глухих, которое прошло в Смоленске. В них принимали участие девушки и юноши от 14 до 20 лет. Заполярные бегуны показали отличные результаты. Особенно отличилась юная Ксения Макарова. В свои 14 лет спортсменка заняла 3 место на дистанции сто метров, уступив лишь мастерам спорта и действующим членам сборной России.

По словам тренера девушки, такой результат останется в истории адаптивного спорта Мурманской области навсегда. «В лёгкой атлетике таких достижений не было не то что у меня, а вообще в адаптивном спорте Мурманской области, - радуется успеху наставницы Виталий Свобода, тренер-преподаватель ДЮСАШ № 15 г.Мурманска. – Впервые она дебютировала на этих соревнованиях, в 14 лет бежала с девушками 14-20 лет. Она была самой маленькой, самой юной спортсменкой на этих соревнованиях и при этом при всём завоевала медаль и по итогам соревнований отобралась в основной состав сборной России.

Восходящая звезда спорта таким ярким дебютом гордится, но не зазнаётся. Девушка понимает, что нет предела совершенству, планирует усилить тренировки.

- Я горжусь успехом, собираюсь время улучшить, чтобы тренер был рад, чтобы меня похвалил, - признаётся Ксения Макарова, член сборной России по лёгкой атлетике среди глухих.

Вернувшись домой, девушка потвердела звание чемпионки, заняв первое место на Чемпионате Мурманской области по лёгкой атлетике среди различных групп инвалидов.