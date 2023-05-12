14 мая состоятся довыборы в городской Совет депутатов Мурманска

Но досрочно проголосовать уже можно. Правда, для этого нужна веская причина.

Если в день голосования, 14 мая, вы будете в отпуске, командировке или же сделать выбор не позволяет трудовой режим, то прийти на участки можно досрочно. Например, так сделал действующий депутат городского Совета Мурманска Артём Кузьмин.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Голосовать досрочно мне пришлось из-за командировки. Считаю этот момент большой гражданской ответственностью, голос каждого должен быть учтён. Призываю всех прийти на выборы, проголосовать за понравившегося кандидата».

На участке, организованном в школе №23 на Лыжном проезде, вечером немноголюдно. Основную массу голосующих здесь ждут через день. Самыми активными, отмечают специалисты, конечно, будут люди пожилого возраста.

Игорь Трофимов, председатель участковой избирательной комиссии №94, г. Мурманск: «Предварительное голосование у нас началось с 10 мая. До этого проходило на территории центральной избирательной комиссии. Люди голосуют активно, 1% порог уже пройден».

Напомним, в Мурманске в воскресение, 14 мая, состоятся дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва по двухмандатным избирательным округам №4, 7, 10 и 13. Ознакомиться со списком домов, которые к ним относятся, можно на сайте территориальной избирательной комиссии города.