14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом: в Мурманской области около 24,5 тысячи диабетиков

Эта болезнь активно прогрессирует во всем мире. Возраст пациентов молодеет, их количество растёт.

Как защитить себя от сахарного недуга? Какие новые методы лечения сейчас есть? Эти вопросы обсуждались в Мурманске на врачебной конференции.

На протяжении многих лет люди не знали, как бороться с сахарным диабетом. Диагноз не оставлял пациенту шансов на жизнь. Лишь в 1922 году канадский учёный Фредерик Бантинг, благодаря инъекциям инсулина, спас 14-летнего мальчика с тяжёлой формой диабета. Несмотря на то, что наука шагнула вперед в методах лечения, одна из частых причин появления недуга прежняя – ожирение. Но с ним бороться должен сам человек.

Елена Чистякова, врач-эндокринолог Мурманской областной больницы им. Баяндина ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова: «Никто никаких новых методов не придумал. Они стары как мир. Первое – увеличение объёма физической нагрузки. К сожалению, гиподинамия - то что сопровождает нас на сегодняшний день час. Все сели в автомобили и редко оттуда выходят. Это изменение питания. Общими словами – изменение образа жизни».

Заболеваемость этой болезнью растёт во всем мире, отмечают врачи. В Мурманской области уже прядка 24,5 тысячи диабетиков.

Елена Остроухова, доцент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии им. Ланга: «В 2016 году в России, и это было доказано, 6% населения болеет сахарным диабетом. Среди них 95% пациентов со вторым типом. Это тот диабет, который не требует сразу назначения инсулина».

По отметкам специалистов, при хорошем снижении веса при первоначальной постановке диагноза диабета 2 типа, можно достигнуть даже ремиссии. Конечно, ни в коем случае нельзя игнорировать рекомендации врачей по лечению болезни. А они, в свою очередь, продолжат получать новый опыт и обмениваться знаниями с коллегами благодаря конференциям, которые организуют, в том числе и в Мурманске.