14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

С этим заболеванием особенно тяжело бороться детям и подросткам.

Диабет первого типа встречается у людей любого возраста, но чаще всего у детей или подростков. Больной диабетом не может жить без инсулина, поэтому постановка диагноза – первый и важный шаг для контроля заболевания.

«Данное заболевание чаще всего начинается очень остро, часто трагически, - говорит Татьяна Махова, детский врач эндокринолог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - Ребёнок начинает много пить, много писать. Если на это не обратить внимания, то через несколько дней или несколько недель он уже в тяжёлом состоянии попадает в больницу. Причём бывает так, что его госпитализируют не с диагнозом сахарный диабет, а с диагнозом, например, «острый живот» или «кишечная инфекция».

Поэтому, если родители замечают такие симптомы, они незамедлительно должны отвезти ребёнка в ближайшее медицинское учреждение. В случае плохих результатов анализов ребёнок попадает в отделение детской эндокринологии, где ему подбирают лечение.

«Жизнь очень непростая у детей с диабетом, - констатирует Татьяна Махова, детский врач эндокринолог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. -Требуется большая семейная поддержка, обучение родителей, обучение ребёнка. Если он уже более старшего возраста, требуется инсулин, требуется средство для его введения, средство контроля сахара. Это всё дорого. Большая часть этих средств закупается государством и распространяется бесплатно, но часть, конечно, проблем ложится на плечи семьи».

У детей, которые поступают в больницу не в тяжелом состоянии, диабет в будущем вызывает меньше проблем. Больному подбирается доза инсулина, выдаётся глюкометр, проводится обучение процедуры измерения сахара в крови и даются другие важные рекомендации.

«Ребёнок с сахарным диабетом минимум четырем раза измеряет сахар крови, колет палец, - рассказывает Татьяна Махова, детский врач эндокринолог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - Сейчас, к счастью, появляются новые способы, например, непрерывное мониторирование глюкозы - ребёнок имеет на себе датчик, который может с помощью специального устройства показывать сахар в режиме реального времени».

Сейчас в Мурманске существуют коррекционные школы и специальные группы в детских садах для детей с различными группами заболеваний, где с ними занимаются подготовленные педагоги. Этого же организация «Диа-Север» добивается и для больных сахарным диабетом.

«Детские сады в Мурманске и в области у нас не имеют прав, чтобы проводить инсулинотерпию и замеры сахара, поэтому родителям приходится либо не водить ребёнка в детский сад, либо с постоянным приходом самому родителю туда, что не совместимо с работой, - говорит Елена Цыганкова, член совета Мурманской региональной общественной организации людей с диабетом «Диа-Север». - Каждые два часа нужно возвращаться в детский сад, измерять уровень сахара, делать инъекцию инсулина».

Елена Цыганкова сама столкнулась с такой проблемой после того, как её сын заболел диабетом, поэтому они с мужем решили создать организацию, которая объединила бы родителей, также борющихся с диагнозом своего ребёнка.

«В настоящее время у нас 42 члена в организации, 42 семьи, - рассказывает Елена Цыганкова, член совета Мурманской региональной общественной организации людей с диабетом «Диа-Север». – Мы получили президентский грант, в его рамках у нас работает школа диабета в поликлинике на ул. Полярные Зори, 36, которую ведёт Махова Татьяна Григорьевна два раза в месяц. Занятия с логопедом у нас проходят для родителей бесплатно, занятия с педагогом дополнительного образования и занятия с психологом».

22 ноября в ТРК «Плазма» пройдёт мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, где дети смогут хорошо провести время, а родители пообщаться с опытным эндокринологом о диабете и необходимой для ребёнка терапии.