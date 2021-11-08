14 ноября в Заполярье состоится Географический диктант

Желающим принять участие в масштабной международной акции предлагают ознакомиться с демонстрационной версией испытания, которая продлится до полуночи 13 ноября.

Демонстрационная версия Географического диктанта максимально приближена к формату предстоящей акции: здесь также две части и время написания ограничено 45 минутами.

Узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий. Полномасштабная акция даст свой старт 14 ноября и пройдёт в трёх форматах — очном, дистанционном и онлайн.

Адрес ближайшей площадки можно найти на официальном сайте мероприятия. Дистанционный формат — нововведение прошлого года. Каждый из вариантов состоит из 40 вопросов.