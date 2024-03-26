14 сборных команд подразделений МЧС России, дислоцирующихся в регионе, приняли участие в лыжных гонках

Держать в себя в форме спасателям помогаю не только профессиональные тренировки, но и спортивные. Например, по лыжам.

В такой дисциплине, к слову, спасатели ещё и соревнуются. В этот раз гонка состоялась на трассе спортивного комплекса «Снежинка».

В соревнованиях приняли участие 14 сборных команд подразделений МЧС России, дислоцирующихся в регионе. Всего 67 участников. Впервые гонка прошла с привлечением студентов кафедры здоровьесбережения и адаптивной физической культуры Мурманского арктического университета в качестве судейской коллегии и учащихся Мурманского медицинского колледжа в рамках медицинского сопровождения.

В командном зачёте лучшей стала 1-я пожарно-спасательная часть Мурманска.