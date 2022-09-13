День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30
14 сентября на Центральном стадионе профсоюзов состоится решающий мачт для «Севера»
Сейчас наша команда занимает первое место и, если «Север» одержит победу, то станет победителем турнира досрочно.
На поле футбольный клуб «Север» сойдётся с командой из Пскова. Обе команды находятся на верхних строчках турнирной таблицы.
Сейчас наша команда занимает первое место и, если «Север» одержит победу, то станет победителем турнира досрочно.
Следующий шаг - более престижная для клуба лига и профессиональный статус.
Что касается первого после возрождения сезона, то «Север» провёл его ударно, одержав победу почти во всех матчах. Напомним, решающая для команды игра состоится 14 сентября на домашнем стадионе в Мурманске, начало в 18.00.
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