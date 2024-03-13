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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.24 19:30

145 лет отметили сотрудники УФСИН России

12 марта 1879 года указом императора Александра II был создан тюремный департамент, который в последующем стал основой для развития единой системы исполнения наказания. На базе Кольского ДК представители этой силовой структуры отметили свой юбилей.

145 лет отметили сотрудники уголовно-исполнительной системы России.  В руководстве ФСИН отмечают, что важную часть службы занимает повышение профессиональных и личностных качеств. Работники ведомства должны оставаться принципиальными и неукоснительно соблюдать дисциплину. 

Сергей Бондарь, начальник УФСИН России по Мурманской области: «Не считаясь с личным временем, 24/7 вы выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению законности и порядка в Кольском Заполярье».

Юбилей ведомства собрал в Кольском ДК действующих сотрудников и ветеранов регионального УФСИН. Поздравить их пришли представители органов власти и общественники.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Это славные традиции уголовной системы Мурманской области, которую закладывали ветераны. Я сегодня хотел бы назвать имена этих легендарных личностей».

Ведомственными наградами и знаками отличия регионального правительства и областной Думы были отмечены лучшие сотрудники, которые внесли значительный вклад в развитие системы исполнения наказаний Мурманской области.

В последние годы в уголовно-исполнительной системе произошли существенные изменения как в области обеспечения прав осужденных, так и в совершенствовании материально-технической базы и социально-бытовых условий в исправительных учреждениях.

Развитие духовно-нравственных ценностей у осуждённых – один из приоритетов уголовно-исполнительной системы Мурманской области. На сегодняшний день священнослужители полноправные участники процесса адаптации заключённых и возвращения их к свободной жизни.

Отец Роман, иерей, помощник начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими: «Мы уже являемся частичкой всей системы, в которой на сегодняшний день очень многое уделяется духовному воспитанию людей, которые пребывают в местах лишения свободы. Такая миссия очень почётная и нужная. И уже восемь лет со стороны государства уделяется особое внимание этому вопросу».

Как говорят сотрудники УФСИН, работа их часто остаётся за кадром, многие её не видят, оттого и возникают вокруг да около много клише. Результат работы, однако, говорит сам за себя. На данный момент в структуре служат боле 1600 человек.  В уголовно-исправительной системе Заполярья функционируют 14 учреждений. Среди них два общественных изолятора, три исправительные колонии строгого режима, колония особого режима и две колонии-поселения. 

Юрий Мананков, председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области: «Поздравляю всех сотрудников, всех ветеранов. Дело, которое они делают, я считаю, у нас в стране не очень оценено по достоинству. Они делают главное – возвращают к нам в мирную жизнь людей, которые раньше были преступниками. Их задача, чтобы они вернулись нормальными людьми, нормально жили и больше закон не нарушали и не приносили вреда ни себе, ни окружающим».

 

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