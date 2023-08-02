1494 морских миль во льдах: продолжается работа дрейфующей станции «Северный полюс-41» в Арктике

На текущий момент общая длина маршрута, пройденного экспедицией, составляет 1 94 морских мили.

К слову, недавно на станцию доставили новую смену полярников. На «Северный полюс-41» прибыли 5 учёных и 16 членов судового состава.

Экипаж будет заменён полностью, а научная экспедиция изменится незначительно – почти 80% от изначального коллектива учёных продолжит работу.

Людей на дрейфующую платформу «Северный полюс», служащей для полярников одновременно научной базой, безопасным и уютным домом, доставит экспедиционное судно «Академик Трёшников». Работы в высоких широтах ведут специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института – ведущего мирового научного центра по исследованию полярных областей Земли. Подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.