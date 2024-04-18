15 актуальных вопросов рассмотрели сегодня региональные депутаты

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. На повестку дня было вынесено 15 актуальных вопросов.

В региональный закон о развитии льготного ипотечного кредитования и мерах господдержки по улучшению жилищных условий вносят изменения. Для начала планируется снять ограничения для тех, кто воспользовался мерами федеральной и региональной поддержки за пределами территории Мурманской области.

Ранее запрет на использование других жилищных мер поддержки в нашем регионе длился пять лет. А второй приятный момент законотворцы планируют совместить «Арктическую ипотеку» и программу «Свой дом в Арктике».

Отметим сразу, что повышения ставки по «Арктической ипотеке» пока не планируется, поделился министр строительства.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «На сегодняшний день эти программы между собой взаимодействуют и дополняют друг друга. В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос, что регион будет иметь право дополнять частично компенсацию процентной ставки за счёт средств регионального бюджета. И если это решение будет окончательно принято, то мы сейчас работаем на опережение. Чтобы уже это ограничение снять. Если региональные меры появятся, чтобы они не противоречили друг другу. Потому что сейчас стоит запрет на размещение именно региональной ипотеки с программой «Свой дом в Арктике».

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Совмещение этих двух мер поддержки позволит северянам более основательно подходить к тому дому, который они собираются построить. Потому что, как правило, люди смотрели раньше на программу «Свой дом в Арктике» только как на меру поддержки, которая в совокупности с собственными средствами позволяет дом ограниченного метража. Возможность подключать к этому процессу механизмы ипотеки, упростит строительство домов большего метража под большее число членов семьи».

В прошлом году аппарат уполномоченного по правам человека отметил 10-летие. За эти годы помощь получили тысячи людей. И вот на заседании областной Думы Михаил Шилов озвучил итоги работы за 2023 год. Оказывается, 1388 различных обращений граждан было зарегистрировано в этот период.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека Мурманской области: «Что такое институт уполномоченного вообще? Это порядка 280 человек, которые работают, в основном, на добровольных началах. Это молодёжный Совет, который зарекомендовал себя не только на территории Мурманской области, но и на территории всей страны».

Больше всего работы сейчас по направлению СВО. Семьи военнослужащих зачастую обращаются за помощью в оформлении документов, например, для получения удостоверения участника боевых действий.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека Мурманской области: «Самое главное, право человека, куда пойти, чтобы ему помогли. Это независимо - будет ли это областное правительство, фонд «Защитников Отечества» или аппарат уполномоченного по правам человека. Главное, чтобы человек получил причитающиеся ему льготы или финансовые выплаты».

Далее на заседании депутаты обсудили учреждение нового знака «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области», идея создания которого принадлежит губернатору Андрею Чибису.

Кстати, 21 апреля будет профессиональный праздник этих специалистов. Мнение, что такой знак необходим, было единым, а вот кому его можно присуждать, предстоит обсудить.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы, конечно, поддерживаем этот законопроект. Вчера на комитете с Владимиром Мищенко рассматривали, кого поощряем по специальностям: работник образования, культуры, здравоохранения. Добавим сюда ещё шесть человек, которые будут поощряться ежегодно – это самые лучшие, кто работает в муниципальной сфере».

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Дискуссия была о необходимости увеличения количества знаков по аналогии с данным почётным знаком для других отраслей профессиональных работников: образования, медработников и т.д. И в целом, я согласен и не только я. Надо проработать, посмотреть финансовую составляющую. Думаю, мы к этому тоже придём».

В Мурманской области разрабатывают законопроект о работе вечно нарушающих покой и безопасность северян, так называемых «наливаек». Согласно документу, разрешение на продажу алкоголя в этих местах будет приравнено к времени торговли спиртным в магазинах.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Это не будет касаться ресторанов и больших кафе, которые работают. Это будет касаться только тех общепитов, которые себя так называют, которые находятся в жилых домах. И с ними ничего нельзя было сделать, потому что законодатель разрешил работать в таких условиях».

Полного запрета на работу «наливаек» не планируется. Будут только временные ограничения и условия работы. Но запрет могут ввести точечно, если ухудшится криминогенная обстановка места, где расположено заведение.