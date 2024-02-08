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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.24 19:30

15 апреля в России стартует голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году

Принять в нём участие может каждый северянин, соблюдая ряд правил. А помощь в этом готовы оказать волонтёры. Они как раз сейчас набирают ответственных людей в свои ряды и проходят обучение по работе с населением.

Сделать свой город краше может каждый. Нужно лишь достигнуть 14 лет и принять участие в выборе общественных территорий для благоустройства. Напомним, голосование проводится для жителей городов с населением более 20 тысяч человек. Северяне могут выбрать место для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее выбранных территорий. Голосование проводится онлайн, но разобраться в процессе выбора помогают волонтёры.

Анжела Кошельная, волонтёр: «Как и в прошлом году мы выходили на улицы города, работали в торговых центрах, на различных крупных мероприятиях, рассказывали жителям, что это за проекты, какие места будут благоустроены. Предлагали им проголосовать».

Общение с активистами займёт несколько минут, а ваш голос учтут и это решение в конченом счёте отразится на облике нашего города.

Роман Дружинин, волонтёр: «Я всецело за то, чтобы каждый гражданин проявлял свою инициативу, чтобы каждый мог внести свой вклад в будущее города и своей страны. Очень многие думают, что ничего нельзя выбирать, ничего нельзя решить, а я считаю, что это не так. Я считаю, что каждый может дать свой голос, показать свою инициативу, и она может быть реализована. Реально и действительно».

У каждого волонтёра будут гаджеты, с помощью которых можно не только показать объекты, участвующие в голосовании, но и зарегистрировать ваш выбор.

Светлана Исаева, начальник отдела по развитию добровольческого движения Центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений: «Это будет телефон или планшет. Ребята будут показывать на них картинку и объяснять. Как осуществляется голосование? Человек позволяет себя идентифицировать, подтверждает это на госуслугах, происходит голосование за понравившийся объект. Выбрать можно один объект за весь период. Голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля».

Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды».

Но до этого ещё далеко, а пока волонтёры приглашают в свои ряды добровольцев, которые помогут им в этой работе. Подробную информацию можно узнать в региональном Центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений.

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