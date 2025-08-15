День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.25 19:30
15 августа в Мурманской области завершается основной этап приёмной кампании в колледжи
В этом учебном году приём на программы среднего профессионального образования проводят в 21 колледже и 2 вузах. Общее количество мест - около 8 тысяч, более 4 тысяч из них - бюджетные.
Абитуриенты уже подали почти 13,5 тысячи заявлений, а это более чем на 10% выше показателей прошлого года.
Особой популярностью пользуются технические, медицинские и сервисные специальности. Растёт интерес к программам инженерного дела.
Федеральному проекту «Профессионалитет» выделена почти половина бюджетных мест, ведь его главное преимущество - трудоустройство не менее 85% выпускников на предприятия-партнёры.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Скоро в эфире23:40«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:00«Руд и Сэм». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Выбирай: топ лучших вакансий в крупнейших городах России-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 65 копеек, доллар подрос почти на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания на улице Героев Рыбачьего, или Управляющая компания «Северная цитадель» в глухой обороне-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры