15 августа в Мурманской области завершается основной этап приёмной кампании в колледжи

В этом учебном году приём на программы среднего профессионального образования проводят в 21 колледже и 2 вузах. Общее количество мест - около 8 тысяч, более 4 тысяч из них - бюджетные.

Абитуриенты уже подали почти 13,5 тысячи заявлений, а это более чем на 10% выше показателей прошлого года.

Особой популярностью пользуются технические, медицинские и сервисные специальности. Растёт интерес к программам инженерного дела.

Федеральному проекту «Профессионалитет» выделена почти половина бюджетных мест, ведь его главное преимущество - трудоустройство не менее 85% выпускников на предприятия-партнёры.