15 кг и 3 пистолета: сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков предотвратили реализацию крупной партии запрещённых веществ в Заполярье

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в Мурманске задержали местного жителя 1984 года рождения. При обыске в его гараже полицейские обнаружили более 60 свертков с неизвестным веществом.

Экспертиза подтвердила, что это героин, метадон, марихуана и мефедрон.

По версии следствия, подозреваемый планировал продавать запрещённые препараты на территории региона. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 15 килограммов. Кроме того, в ходе обыска были обнаружены денежные средства в размере 900 тысяч рублей, три пистолета, два из которых были оснащены глушителями, а также патроны к ним. Баллистическая экспертиза показала, что изъятое оружие является боевым и пригодно к стрельбе».