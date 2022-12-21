15 лет в заботах о нуждающихся: Полярнинский комплексный Центр социального обслуживания населения отметил свой юбилей

Ежедневно специалисты по социальной работе взаимодействуют с пожилыми людьми, с инвалидами и с детками, находящимися в трудной жизненной ситуации. Поздравления люди с большими сердцами принимали от партнёров, коллег и друзей.

Здесь нет случайных людей, поэтому совершенно неслучайно в социальной сфере много лет назад оказалась Елена Прилукова. Начинала нынешний заместитель директора с работы воспитателя в группе для детей, находившихся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Прошла путь от социального педагога до заведующего отделением для несовершеннолетних, но при этом сумела сохранить те черты характера, которыми обладают истинные добряки.

Елена Прилукова, заместитель директора ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «Социальные работники должны обладать добротой, сопереживанием, идти быстро, не раздумывая, на помощь. Я думаю, в нашем коллективе остаются люди такие. Приходят, но, если это не их работа – уходят, но в основном – остаются».

Юля Ушакова, молодой сотрудник, но в комплексном Центре социального облуживания населения, который сегодня отмечает своё 15-летие, она работает уже восемь лет. За это время учреждение, благодаря постоянным новым методикам Юлии, участиям в конкурсах и грантовой поддержке, смогло обзавестись фотостудией, кукольным театром, закупить необходимые для реабилитации и обучения детей-инвалидов оборудование.

Юлия Ушакова, специалист по социальной работе группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «О центре маленького городка Снежногорск теперь знают по всей стране. Наши победы, наши достижения также влияют на детей. Они непосредственные участники наших грантовых проектов: выезжают на конкурсы, мероприятия. В первую очередь – это социализация, все проекты направлены на неё».

В торжественной обстановке руководство центра отметило заслуги соцработника, вручив девушке приглашение на церемонию вручения стипендий одаренной молодёжи региона от губернатора Мурманской области. Это первое денежное поощрение такого уровня, которое вручено сотруднику Полярнинского Центра соцоблуживания. Но это не повод останавливаться, уверена Юля. Она уже продумывает план работы инклюзивно-волонтёрского объединения, которое совсем скоро начнёт свою официальную деятельность. Его участниками станут выпускники центра и подростки группы социально-опасного положения.

Но это только малая часть того, чем ежедневно занимаются соцработники. Одной из самых нуждающихся категорий были и остаются люди пожилые, особенно одинокие и имеющие проблемы со здоровьем.

Галина Роднова, социальный работник ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «У меня есть люди, с которыми я работаю много лет! Конечно, у нас отношения более близкие. Я для них уже не просто соцработник, я для них уже друг. Друг, наверное, в первую очередь».

Об этом могут рассказать подопечные, которые часто вынуждены быть пленниками собственных квартир, а единственными гостями, долгожданными и такими нужными, становятся люди с большим сердцем.

Любовь Мартынкевич, получатель услуги, г. Снежногорск: «Нельзя жить без друзей, без помощников… Она меня вдохновляет, я её всегда очень жду. Всегда. Без этого нельзя одинокому человеку, можно так сказать».

В этом году Полярнинский Центр комплексного облуживания населения возглавил рейтинг самых лучших региональных учреждений социальной помощи, согласно независимой оценке качества услуг. И конечно, без наград за труд, профессионализм и личный вклад его сотрудникам не обошлось. Почётными грамотами и благодарственными письмами различных уровней отмечены около 20 лучших работников центра.