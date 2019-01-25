15-летие в этом году отмечает родильное отделение Снежногорска

За это время в городе судоремонтников на свет появились более пяти тысяч малышей.

Снежногорский роддом был открыт в 2004 году, а 2015-ом, после реорганизации медучреждения в Гаджиево, здесь стали принимать рожениц со всего Александровска. Для этого созданы все условия, начиная от отделений, где наблюдаются беременные женщины до послеродовых палат.

Врачи родильного отделения используются современные методы и технические средства наблюдения, лечения и родовспоможения: ультразвуковая диагностика, приборы записи сердечного ритма. На всех этапах родов и подготовки женщин окружает и сопровождает внимательный персонал.

- При переводе мамы и ребёнка в палату мы рассказываем ей, как ухаживать за малышом, что с ним дальше необходимо делать, - поясняет Ольга Павлова, медсестра по уходу за новорожденными родильного отделения ЦМСЧ-120. – Особенно подробно разъясняем, если это были первые роды, так как мамочки почти ничего не знают.

В честь 15-летия около роддома появилась арка с надписью «Я родился в Снежногорке». Теперь счастливые родители могут на ней привязать ленточку или пустышку в память о первых днях жизни своего малыша.

- Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией, - рассказывает Светлана Куляба, заместитель начальника ЦМСЧ № 120 по организационно- методической работе, - чтобы каждая семья во время выписки могла выйти, привязать ленточку, пожелать для своего малыша самого хорошего и светлого будущего. Все, что мы делаем, мы делаем для своих маленьких пациентов и их мам. Очень надеемся, что у нас это получается.

У многих врачей и медсестёр детки тоже появились в Снежногорске. Но работе, оказывается, это только помогает. «Бывает морально тяжело, потому что женщины жалуются, им надо рассказать всё от и до, - делится своими впечатления от работы Светлана Атеева, акушерка родильного отделения ЦМСЧ-120. - Наша задача - выслушать и посоветовать, для них это очень важно».

Безучастными к юбилею не смогли остаться и работники Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Для сотрудников роддома они организовали маленький праздник.