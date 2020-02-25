15-летний садист избил, раздел и закопал в сугроб ребёнка

Вопиющий случай подростковой жестокости - в Кандалакше 15-летний садист напал на 11-летнего мальчика, а после, решив, что жертва мертва, раздел и закопал в снег. Ребёнка спасли взрослые.

Когда мальчика достали из сугроба, температура тела составляла всего 26 градусов. Переохлаждение, реанимация. Ребёнка чудом спасли врачи районной больницы Кандалакши и уже на следующие сутки мальчика перевели в общую палату.

Михаил Павлов, глава муниципального образования Кандалакшский район: «Алексей, пострадавший мальчик, вместе со своей мамой со вчерашнего дня находится в совместной палате, в ЦРБ, они обеспечены всем необходимым, буквально вчера я навещал их и передавал слова поддержки от всех кандалакшан, потому что сегодня весь город переживает за состояние здоровья Лёши».