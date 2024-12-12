15 лучших школьников Мурманска получили сертификаты победителей конкурсного отбора

Одарённые и скромные ребята - ученики мурманских школ давно решили связать свою жизнь с наукой. Кто-то всерьёз занимается физикой, кто-то с головой ушёл в химию, а кому-то ближе программирование. Все они на протяжении года занимали призовые места на самых престижных всероссийских олимпиадах, участвовали в научных конференциях и разрабатывали свои проекты. Поощрить работу лучших взялась компания «НОВАТЭК», а выбирали лучших по простому принципу.

Образовательные учреждения Мурманской области давно сотрудничают с крупнейшими добывающими компаниями России. Например, компания «НОВАТЭК-Мурманск» поддерживает активных молодых людей, которые уже сегодня думают о том, как сделать завтрашнюю жизнь лучше.

Именно таким одаренным школьникам и талантливым преподавателям Мурманска компания вручила гранты за выдающиеся успехи.

Одарённые и скромные ребята - ученики мурманских школ давно решили связать свою жизнь с наукой. Кто-то всерьёз занимается физикой, кто-то с головой ушёл в химию, а кому-то ближе программирование. Все они на протяжении года занимали призовые места на самых престижных всероссийских олимпиадах, участвовали в научных конференциях и разрабатывали свои проекты. Поощрить работу лучших взялась компания «НОВАТЭК», а выбирали лучших по простому принципу.

Пётр Оборин, генеральный директор «НОВАТЭК-Мурманск»: «Просто не надо сидеть дома, надо пытаться что-то ещё делать дополнительное. Хочешь - в робототехнике, хочешь - в физике, математике, хочешь - в общественной жизни. Надо иметь активную позицию и пытаться развивать какой-то свой интерес, хобби, которые выливаются в ощутимые результаты. Если этот результат можно пощупать, измерить, то вот эти ребята сегодня здесь будут награждаться».

Одним из таких стал Вячеслав Андрианов – абсолютный победитель конференции «Шаг в будущее». Молодой человек верит, что сила – в знании, а вернее, в осведомлённости. Он разработал приложение для оповещения населения об опасности. Будь то дорожные аварии или другие угрозы в городе, каждый житель может уведомить о ЧП пользователей приложения, в числе которых и службы спасения.

Вячеслав Андрианов, ученик 10 класса Мурманского академического лицея: «Мы сотрудничаем с ЦУРом и службой 112. Активно развиваем программные приложения в Мурманской области. И хотим сделать жизнь людей более безопасной».

Молодой человек стал одним из 15 ребят, которых отметили грантами.

Денежное вознаграждение получила и Екатерина. Молодая девушка работала над проектом в области физики полтора года. Её работа связана с нефтяной промышленностью.

Екатерина Морозова, ученица11 класса Мурманского политехнического лицея: «У меня проект по физико-химическому направлению. Я рассматриваю метод расслоение водонефтяных эмульсий. С ним ездила на конференции и получала награды».

В будущем эти молодые люди, возможно, смогут сделать жизнь людей немного лучше.

Поздравил за выдающиеся достижения одарённых ребят и глава города.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Мы часто говорим, что наше мурманское образование – одно из лучших в России. И это правда. Но из чего оно складывается? Из исключительно талантливых педагогов, из вас, из увлечённых, одарённых ребят, из того подхода, который есть сегодня в нашем регионе».

Также грант вручили и преподавателю физики Мурманского политехнического лицея Марии Клименко, которая подготовила к олимпиадам 4-х учеников, получивших сегодня награды

Небольшой подарок достался представителю компании организатора конкурса. Глава города вручил ему ледокол «Ленин» - макет из «Лего».