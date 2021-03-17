15 марта - негласный праздник для поисковых отрядов Мурманской области

В этот день почти 30 лет назад движение получило официальный статус. Отмечают это событие добровольцы традиционно на местах боев в Заполярье – намечая планы на будущий поисковый сезон.

Здесь на Бабуринской высоте поисковики организовали эдакий музей под открытым небом, отличие от привычных экспозиций в том, что в землянках, воссозданных по записям в архивных документах, можно не только все потрогать, но даже переночевать. Конечно, материалы для укрытий использованы современнее, да и условия, прямо скажем, приятнее: печей для отопления помещений в годы войны не было, солдатам приходилось согреваться лишь тем, что есть на них – промерзшими шинелями и бушлатами.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Да, экскурсии приезжают, водим гостей, дети ночуют иногда. Походы делают. Олег Переверзев – инициатор строительства»

15 марта 1993 года поисковый отряд «Память» официально получил статус добровольческой организации. Это стало новой вехой развития поискового движения в Мурманской области.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Теперь мы официально зарегистрированы, имеем полное право заниматься поисковой работой, искать захоронения, искать погибших, искать имена забытых солдат и увековечить их».

Такие встречи на свежем воздухе, считают поисковики, настраивают на рабочий лад и открывают новый поисковый сезон. Конечно, к основным работам добровольцы приступят в летний период. Более того, буквально в трёхстах метрах от восстановленных землянок своего часа ждут как минимум четверо павших солдат. В прошлом году из болота достать тела было невозможно: суровая и непредсказуемая погода отодвинула сроки увековечения бойцов Заполярья.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Здесь боевые действия были. Здесь в 1941 году страшно что творилось. Это уже когда немцев в сентябре оттеснили за Западную Лицу, здесь начали наши базы строить».

Среди приехавших на встречу были поисковики из Заозерска, Заполярного, Полярного, Никеля, Видяево, Мурманска. К слову, повод отметить поисковые заслуги есть и более масштабный: 13 марта 1988 года в Калуге состоялся первый Общесоюзный слёт поисковиков. Этот день стал официальной датой создания поискового движения.