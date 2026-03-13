15 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии профессионального праздника сотрудники «Мурманскводоканала» принимали поздравления и заслуженные награды за свой нелёгкий, но столь необходимый труд.

Работа промышленных предприятий, больниц и школ, комфортные условия проживания в каждом доме во многом зависят от надёжности сферы водоснабжения и от профессионализма работающих в ней людей.

Юрий Коломейцев, первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»: «Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником!».

В преддверии профессионального праздника награды вручили лучшим сотрудникам «Мурманскводоканала». Ведь от их слаженной работы зависит качество жизни всего города. Чтобы электричество, вода и тепло оставались для людей привычной реальностью, тысячи специалистов жилищно-коммунальной сферы трудятся круглосуточно.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «От вашей ответственности, от вашей ежедневной работы зависят системы водоотведения и водоснабжения, а значит, и качество жизни граждан города. Огромное спасибо за наше взаимодействие в решении вопросов сложных, требующих быстрого решения. Когда мы - городские власти - обращаемся к вам, вы всегда помогаете».

Профессионализм сотрудников был подтверждён в экстремальных условиях недавнего блэкаута. Когда город столкнулся с масштабными отключениями электричества, специалисты предприятия работали без сна, чтобы жители не остались ещё и без воды.

Алексей Силин, главный энергетик энергослужбы ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы не спали во время блэкаута, подключали генераторы, людей в ночь выводили. И всё у нас получилось. Люди на самом деле видят нашу работу: свет горит, вода течёт, тепло есть».

Как признаются сами виновники торжества, оставаться в профессии им помогает простое человеческое желание - быть полезными обществу. Задачи у работников ЖКХ непростые, но они с ними успешно справляются, обеспечивая комфорт в каждом доме.