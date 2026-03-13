Марина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
15 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии профессионального праздника сотрудники «Мурманскводоканала» принимали поздравления и заслуженные награды за свой нелёгкий, но столь необходимый труд.

Работа промышленных предприятий, больниц и школ, комфортные условия проживания в каждом доме во многом зависят от надёжности сферы водоснабжения и от профессионализма работающих в ней людей.

Юрий Коломейцев, первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»: «Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником!».

В преддверии профессионального праздника награды вручили лучшим сотрудникам «Мурманскводоканала». Ведь от их слаженной работы зависит качество жизни всего города. Чтобы электричество, вода и тепло оставались для людей привычной реальностью, тысячи специалистов жилищно-коммунальной сферы трудятся круглосуточно.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «От вашей ответственности, от вашей ежедневной работы зависят системы водоотведения и водоснабжения, а значит, и качество жизни граждан города. Огромное спасибо за наше взаимодействие в решении вопросов сложных, требующих быстрого решения. Когда мы - городские власти - обращаемся к вам, вы всегда помогаете».

Профессионализм сотрудников был подтверждён в экстремальных условиях недавнего блэкаута. Когда город столкнулся с масштабными отключениями электричества, специалисты предприятия работали без сна, чтобы жители не остались ещё и без воды.

Алексей Силин, главный энергетик энергослужбы ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы не спали во время блэкаута, подключали генераторы, людей в ночь выводили. И всё у нас получилось. Люди на самом деле видят нашу работу: свет горит, вода течёт, тепло есть».

Как признаются сами виновники торжества, оставаться в профессии им помогает простое человеческое желание - быть полезными обществу. Задачи у работников ЖКХ непростые, но они с ними успешно справляются, обеспечивая комфорт в каждом доме.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
