15 мая 50-летний юбилей отпраздновал коллектив кинотеатра «Мурманск»

В этот день 50 лет назад впервые он гостеприимно распахнул свои двери для зрителей. В честь праздника коллектив учреждения подготовил сюрприз для зрителей.

21 мая, в воскресенье, кинотеатр «Мурманск» бесплатно покажет лучшие российские фильмы 2023 года: «Чебурашка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Праведник» и «Поехавшая». Вход в кинозал по пригласительным билетам, которые уже сейчас можно получить на кассе кинотеатра.

Точкой отсчёта существования кинотеатра «Мурманск» можно считать приказ областного управления по кинофикации, в котором написано: «Приступить к коммерческой эксплуатации кинотеатра с 15 мая 1973 года, обеспечивая режим работы 7,2 сеанса в день».