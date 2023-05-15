День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.23 19:30
15 мая 50-летний юбилей отпраздновал коллектив кинотеатра «Мурманск»
В этот день 50 лет назад впервые он гостеприимно распахнул свои двери для зрителей. В честь праздника коллектив учреждения подготовил сюрприз для зрителей.
21 мая, в воскресенье, кинотеатр «Мурманск» бесплатно покажет лучшие российские фильмы 2023 года: «Чебурашка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Праведник» и «Поехавшая». Вход в кинозал по пригласительным билетам, которые уже сейчас можно получить на кассе кинотеатра.
Точкой отсчёта существования кинотеатра «Мурманск» можно считать приказ областного управления по кинофикации, в котором написано: «Приступить к коммерческой эксплуатации кинотеатра с 15 мая 1973 года, обеспечивая режим работы 7,2 сеанса в день».
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Алина
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Лидия
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