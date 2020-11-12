День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.20 19:30
1,5 миллиона россиян вакцинируют от коронавируса до конца года
1,5 миллиона человек планируется привить в России от коронавируса до конца года, сообщил Александр Гинцбург.
Директор центра Гамалеи заверил, что в ходе испытаний вакцины побочных эффектов не было. У 80% людей, сделавших прививку, нет нежелательных реакций. Массовая прививочная кампания предположительно начнётся через пару недель. Вакцинировать будут уже не только врачей и учителей.
Напомним, в августе Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник Ви». Второй препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона» – новосибирского центра «Вектор» также была официально зарегистрирован в октябре.
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Евгений_М
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Анастасия
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