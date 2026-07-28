15 минут на анализ!

В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом в Мурманском областном медицинском центре провели экспресс-тестирования и консультации профильных специалистов для всех желающих.

В медицинском учреждении можно было не только проверить своё здоровье, но и узнать о том, как защититься от гепатита и ВИЧ-инфекции. Врачи-эпидемиологи доступно рассказывали посетителям о болезнях, как они передаются и как лечатся.

Кристина Саргсян, врач-эпидемиолог Мурманского областного медицинского центра: «Мы посетителям объясняем, что есть инкубационный период, который составляет до года. А при ВИЧ-инфекции - до года».

Результаты можно узнать уже на следующий день. Также врачи в рамках Дня открытых дверей проводили экспресс-тестирование. Благодаря ему результаты анализа известны уже через 15 минут.

Карина Артюхова, участник Дня открытых дверей: «Я увидела информацию в соцсети «ВКонтакте» о том, что сегодня здесь проходит День открытых дверей. Поэтому я тут».

Вирусы ВИЧ и большинство гепатитов в основном передаются половым путём, через кровь и так называемым вертикальным путем – от матери к ребёнку, поэтому, чтобы снизить риски, стоит следить за своим здоровьём, использовать внешние методы контрацепции, не использовать чужие средства гигиены и следить за тем, чтобы все процедуры с вашим телом проводили продезинфицированными инструментами. Это касается даже маникюра и татуировок.