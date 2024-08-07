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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.24 19:30

15 молодых офицеров пополнили ряды УФСИН России по Мурманской области

«Служа Закону - служу народу», - такой девиз у Федеральной службы исполнения наказаний. В Мурманске прошла торжественная встреча молодых офицеров, поступивших в распоряжение УФСИН России по Мурманской области.

В этом году это 15 молодых лейтенантов, окончивших ведомственные вузы УФСИН, которые находятся во Владимирской, Псковской и Вологодской областях. Теперь офицеры придут на службу в Заполярье. Свои первые удостоверения сотрудников системы исполнения наказания они получили у памятника Защитникам Советского Заполярья.

Во время торжественной церемонии новобранцы произнесли слова клятвы служить России.

Дмитрий входит в тот процент людей, которых профессия выбрала сама. Четыре поколения его семьи работали и продолжают трудиться в органах исполнения наказания. Молодой офицер, пополнивший ряды УФСИН Оленегорска, уверен, родители им гордятся.

Дмитрий Комаров, выпускник Вологодского института права и экономики ФСИН России: «Они сейчас находятся за две с половиной тысячи километров отсюда и мысленно меня поддерживают».

Профессия сложная и тяжёлая, не каждый такую выберет. Среди участников церемонии, как ни странно, немало девушек. Выбрать профессию в погонах многие решают из-за романтики.

Алина Калягина, выпускница Вологодского института права и экономики ФСИН России: «Хотелось связать жизнь с юриспруденцией, смотрела детективные сериалы, где женщины носят погоны».

Поздравили молодых офицеров со вступлением в должность руководство и ветераны уголовно-исполнительной системы.

Сергей Бондарь, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области: «Это станет традицией. Сегодня это мероприятие проводим на святом месте для каждого – у памятника Защитниками Советского Заполярья, у мурманского «Алёши». Эта традиция будет, думаю, из года в год продолжаться».

«Служа Закону - служить народу», вот главный девиз ФСИН. И чтобы молодые сотрудники благополучно вступили в ряды федерального ведомства, к каждому будет прикреплён опытный наставник, который станет опорой на пути профессионального становления.

 

Комментарии

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