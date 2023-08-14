15 научно-образовательных центров мирового уровня получат почти 2 миллиарда рублей грантовой поддержки от правительства России
Сумма поддержки для каждого центра составляет от 60 до 157 млн рублей. Средства можно использовать на закупку современного оборудования, устройств и технологий для лабораторий, реализацию проектов.
Инновационные площадки объединяют высшие учебные заведения, организации науки, предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В список утвержденных центров попал и Арктический федеральный университет имени Ломоносова — участник научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», созданного в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе.
Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации: «У нашей науки огромный потенциал. Мы будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные учёные и изобретатели могли добиваться новых успехов».