День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.22 19:30
15 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки
Больше всего заболевших в Мурманске (4), Апатитах (4) и Кандалакшском районе (3).
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение 11 недель, но темпы снижения постепенно падают, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Среди подтвержденных случаев коронавируса в России 93% приходятся на вариант «омикрон», 2% - на «дельту».
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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