15 октября отмечают Международный день белой трости

Праздник был учреждён в 1970 году. Эта дата призвана напомнить обществу о том, что рядом существуют люди с ограничениями зрения, в том числе полностью незрячие. И этот день - символ солидарности с ними.

По данным Всемирной организации здравоохранения, различные нарушения зрения имеют более 2 млрд человек в мире. А в суете большого города мы часто не замечаем людей, воспринимающих окружающий мир иначе. Белая трость – не просто символ, а настоящие «глаза» незрячего человека. Она помогает определить расположение препятствия по дороге. Кроме того, поднятая над проезжей частью трость, сообщает участникам дорожного движения, что человек – имеет ограничения по зрению.

В столице Заполярья, например, чтобы напомнить о необходимости уважения к людям с особыми потребностями, сотрудники ГИБДД регулярно проводят специальные акции. Водителям вручают памятки, где описаны правила поведения за рулём, если на дороге появился человек с ограниченными возможностями здоровья.