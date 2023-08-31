15 особенных ребят перед новым учебным годом получили подарки и дипломы поварёнка

Мальчишки и девчонки, несмотря на разные истории болезни, с радостью приняли участие в празднике, который состоялся сегодня в Мурманске в одном из детских центров.

Алина Дубровская по состоянию здоровья не может ходить, но по эмоциям девочки видно, что она оптимистка и с радость разговаривает со всеми. Она скоро пойдет в первый класс и очень ждёт встречи со своим учителем.

Алина Дубровская, участница праздника: «Пожелаю всем удачи. В школе, чтобы у всех были только пятёрки».

Альберт Дубровский, папа Алины Дубровской: «Куда нам деваться, конечно, ждём 1 сентября».

Рада празднику и Арина Рашитова со своей мамой Зариной. Девочка идёт во второй класс. Уже считает дни до школы.

Зарина Рашитова, мама Алины Рашитовой: «В первый год было сложно: она привыкала к учителям, привыкала к другим деткам. Потом, слава Богу, стало получше. А в этом году она уже ждёт, когда пойдёт в школу. Говорит, что дома скучно».

А у Ольги Евтушок сын обучается по индивидуальной программе. Из-за ряда заболеваний по его эмоциям сложно определить, как парень реагирует на праздник, но мама находит этому объяснение.

Ольга Евтушок, член совета МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»: «На мероприятиях он всегда радуется. Рад, когда находится в действии, он уже подключается, ему весело, здорово».

Как отметила Ольга, такая акция позволяет одним людям выразить добро, а другим поучаствовать, потому что кому-то, помогая, люди раскрывают свои сердца.

В сборе школьных принадлежностей помогали неравнодушные мурманчане. Это ежегодный проект, который организует благотворительная организация «Дети-Ангелы Мурмана»

Анастасия Банникова, координатор по социальным акциям МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»: «Запускается акция каждый год в группе в социальной сети «ВКонтакте». Мы делаем большой пост, а при завершении её пишем большое объявление. На акцию приглашаем деток, которые идут в начальную школу, обговариваем время и место. Так организуем такого рода праздник».

Помимо анимационной программы детей ждал вкусный мастер-класс. Под контролем шеф-повара кафе Игоря Банникова ребята делали сладкие блины с кремовой начинкой.

Для него работать с особенными детьми не в новинку.

Игорь Банников, шеф-повар кафе: «Сложного ничего нет. Они такие же дети, как и все. На самом деле, это приносит только радость, когда ты делишься радостью с детьми».

Каждый участник получил диплом поварёнка, праздник получился не только весёлым, но и вкусным.